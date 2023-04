Acquappesa, si riaccende lo scontro sulle Terme Luigiane

Terme Luigiane: mentre le Amministrazioni dei Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese celebrano l’accordo con la Regione Calabria i consiglieri di opposizione parlano di farsa.

Andiamo con ordine. Vincenzo Rocchetti e Francesco Tripicchio, sindaci dei paesi termali, riferiscono che la dura battaglia «ha visto riconosciuti i diritti ed il rispetto dei nostri territori». In una nota si evidenzia che l’accordo è stato «un bel colpo per Acquappesa e Guardia Piemontese. Durante la gestione Sateca, ricevevano solo 44mila euro annui, dai quali si dovevano detrarre i circa 25mila euro annui che, i due Enti, dovevano pagare alla Regione Calabria. Dunque, un ricavo di nemmeno 20mila euro all’anno; al contrario di oggi, dove 75mila euro annui sono la base di partenza netti in appannaggio delle stesse cittadine termali».

