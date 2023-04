Paola, la minoranza a Politano: "Bisogna battersi insieme per salvaguardare la città"

Conferenza congiunta dei sei consiglieri comunali di opposizione dopo l’ultima accesa querelle in assise. Ha aperto i lavori il capogruppo consiliare Andrea Signorelli il quale ha spiegato come si è ritenuto opportuno dopo l’ultimo civico consesso indire un dibattito. «La politica deve spiegare e sciogliere i dubbi sulle interlocuzioni della minoranza e non chiamare i dirigenti comunali». Signorelli ha spiegato come tra l’altro «si è perso quell’entusiasmo iniziale di voler dare un contributo». Contesta il rappresentante di Rbc l’attuale modo di amministrare: «È inaccettabile».

A fargli eco il capogruppo consiliare Emira Ciodaro la quale ha spiegato innanzitutto che le sedute del Consiglio non si possono convocare senza documentazioni. «La minoranza fa il suo compito. La maggioranza deve rispettare le posizioni e i ruoli». Stigmatizza Ciodaro la mancata tutela di quella parte della popolazione che non ha votato Politano. E sul Porto: «Va trovato ancora il socio privato».

