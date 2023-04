Cosenza, lavori pronti a ripartire nel Parco del benessere

Non dovrebbe correre il rischio di trasformarsi in opera incompiuta. Anche perché la maggior parte dei lavori è stata completata e si attende solo la realizzazione del laghetto al centro della piazza.

Sullo sfondo il Parco del benessere, quasi del tutto fruibile, ormai, tanto che la gente lo utilizza per praticare sport all’aria aperta o lasciarsi andare in lunghe passeggiate, che poi è il senso principale di questo ampio spazio voluto dall’allora sindaco Mario Occhiuto e pronto per essere portato a compimento dall’attuale esecutivo targato Franz Caruso, sollecito nello sbloccare un progetto che rischiava di arenarsi.

Per dirsi assemblato al puzzle manca un ultimo tassello: l’ultimazione della piazza, appunto. Quella ricavata all’inizio del vialone, nei pressi del Centro Commerciale “I Due Fiumi”.

La ditta incaricata di eseguire gli interventi ha fermato il cantiere a ridosso delle scorse festività natalizie, in quanto bisognava mettere mano ai cosiddetti sottoservizi, data la presenza, in quel punto specifico, di cavi elettrici e della linea telefonica, da sistemare prima di terminare lo slargo e l’attiguo laghetto, destinati a vedere la luce, pertanto, a stretto giro di posta.

