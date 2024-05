Tragedia a Castrovillari, muore il 68enne docente in pensione investito ieri in via XX Settembre

Non ce l'ha fatta il 68enne docente in pensione Carmine De Angelis. La tragedia si è consumata oggi, ma è frutto dell'incidente di ieri, quando l'insegnante è stato investito in via XX Settembre, a Castrovillari, per poi essere trasferito d'urgenza a Cosenza.

All'Annunziata il prof. De Angelis è arrivato in condizioni gravi dopo l'impatto con l'auto. Stamattina cordoglio e incredulità nella città del Pollino. Il docente era conosciuto e benvoluto. Sui social in molti ne hanno tracciato un ricordo. A cominciare dall'IIS castrovillarese Mattei-Pitagora-Calvosa. Oltre ai messaggi di vicinanza alla famiglia, in molti hanno segnalato la pericolosità delle strade come via XX Settembre.