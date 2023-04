Rossano, in pronto soccorso manca l’otorinolaringoiatra

Un ospedale spoke che dovrebbe essere al servizio di una popolazione di oltre 150mila cittadini (circa 80mila della sola città di Corigliano Rossano che ospita le due strutture ospedaliere del Giannettasio e del Compagna) può non disporre del servizio specialistico di Otorinolaringoiatria per buona parte della giornata, compresa la notte, che si protrae per alcuni giorni? Se lo chiedono con accenni di dura protesta verso gli incolpevoli operatori sanitari del pronto soccorso del Giannettasio, dove continuano a giungere urgenze nelle ore pomeridiane e serali, i pazienti con problemi riconducili ad emergente riguardanti organi di orecchio naso e gola.

Alcuni pazienti si vestono di pazienza e scelgono di rimanere in pronto soccorso dalla sera attendendo il mattino per avere la consulenza specialistica di otorino al mattino successivo, altri, a cui viene riscontrata la necessità di non potere attendere, vengono dirottati a Cosenza con tutte le conseguenze che ciò comporta per pazienti e familiari o anche da qui a Catanzaro, così come accaduto nei giorni scorsi ad una signora anziana di Rossano che hanno dovuto sopportare una vera odissea.

