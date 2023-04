Corigliano, dal soffitto dell’aula piovono... calcinacci

È stato immediato l’intervento dell’Amministrazione comunale nel procedere alla riparazione del danno causato, l’altro ieri notte, dalla caduta di frammenti di intonaco dal soffitto in una delle aule del plesso di piazza Madonna di Fatima di Cantinella e che ha subito destato giustificato allarme non solo nella comunità scolastica di quel plesso ma soprattutto nei genitori degli alunni ivi frequentanti.

Nella mattinata di ieri, infatti, dopo il sopralluogo effettuato dall’assessore alla Manutenzione del territorio, Damiano Viteritti, accompagnato dal dirigente del settore architetto Gallo ed una squadra di addetti per una prima valutazione del danno, sono iniziati i primi interventi di ripristino e nelle scorse ore l’Amministrazione comunale, ricevute tutte le relazioni tecniche del caso, ha inteso incaricare una ditta che, a partire dalla giornata di oggi, procederà al ripristino della funzionalità degli spazi, che richiederà alcuni giorni di lavoro durante i quali saranno sospese le attività didattiche presso il plesso.

