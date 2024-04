Un'indagine molto ampia quella avviata dalla procura di Cosenza sulle false assunzioni di lavoratrici è stata chiusa e riguarda 245 indagati. Una truffa in piena regola, stando alle accuse, legata alla riscossione delle indennità (dalla disoccupazione agli assegni familiari, passando per la maternità). Il tutto in favore di un'azienda che opera a Bisignano.