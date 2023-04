Fuscaldo, scuolabus nel mirino: danni ai parabrezza

Ancora nel mirino gli scuolabus di Fuscaldo. I conducenti del mezzo per il trasporto degli alunni, hanno ritrovato ieri mattina i parabrezza e i vetri dei mezzi infranti. Sull’episodio è intervenuta l'amministrazione comunale, che condanna con forza l'ennesimo atto vandalico per perpetrato ai danni degli scuolabus di proprietà della ditta che svolge il servizio di trasporto scolastico nel nostro Comune.

«Ci auguriamo e chiediamo – affermano, infatti, dal Municipio – che venga fatta luce, il prima possibile, sulla natura di questi episodi, sottolineando che, da parte nostra, avevamo offerto, agli scuolabus, un'area parcheggio video sorvegliata, proprio per garantire maggiore sicurezza dopo gli episodi passati. È comunque evidente che, questo, è il momento dell'unità e della solidarietà tra tutte le forze sane del territorio, che devono unirsi, in un coro unanime, sulla necessità di fare chiarezza una volta per tutte».

Da parte dell'Amministrazione guidata da Giacomo Middea l'appello, a fare fronte comune affinché, coloro che si sono macchiati di questi atti vili, vengano affidati alla giustizia.



© Riproduzione riservata