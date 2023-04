L'ombra del racket a Francavilla Marittima. In fiamme 2 camion di un'azienda ortofrutticola

A fuoco due mezzi di un'azienda ortofrutticola del posto. Ingenti i danni. L'incendio che si è sviluppato la notte scorsa in via Alessandrini nel cuore della località Silva, nell'antica Lagaria, ha completamente distrutto due camion utilizzati da una ditta locale per il trasporto di frutta e verdura.

Per fortuna le fiamme che hanno avvolto i due furgoni che erano parcheggiati sulla strada l'uno accanto all'altro, non ha interessato altre auto e case situate nei paraggi. In piena notte il bagliore del fuoco e l'odore acre del fumo hanno svegliato gli abitanti del popoloso quartiere che sono scesi in strada per verificare l'accaduto e dare una mano a domare il rogo. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i carabinieri di stanza alla locale Stazione ed i colleghi in forza alla caserma di Cerchiara di Calabria guidati dal comandante Tiberio Perrone nonché una gazzella della Benemerita della Compagnia di Cassano diretta dal capitano Michele Ornelli, e tre squadre di Vigili del Fuoco in servizio ai Distaccamenti permanenti di Corigliano Rossano e Castrovillari e a quello volontario di Trebisacce che hanno dovuto faticare e non poco per avere la meglio sulle lingue di fuoco e mettere in sicurezza la vasta area.

Gli uomini in divisa hanno subito notiziato dell'episodio di cronaca la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari. Non è chiara la matrice dei fatti accaduti, ma non si esclude quella dolosa, anzi sembra essere proprio questa la più accreditata dagli investigatori che in nottata hanno interrogato anche i proprietari dei due camion e che in queste ore stanno continuando a lavorare senza sosta alcuna, per ricostruire ogni particolare della vicenda. Con l'Alto jonio cosentino che continua a bruciare, e non certo per le temperature tutt'altro che calde.

