Amantea, blitz dei ladri in un deposito comunale: rubato un martello pneumatico e un decespugliatore

Tra atti intimidatori e furti la comunità nepetina continua a porsi domande, non nascondendo paure e perplessità. Nella notte tra sabato e domenica alcuni ignoti hanno divelto una porta basculante del deposito comunale situato presso la sede del palazzo che accoglieva un tempo gli uffici del giudice di pace, trafugando materiale utilizzando per le normali attività manutentive, portando via diverso materiale.

In particolare è stato rubato un martello pneumatico, una smerigliatrice, forbici per il taglio dell’erba, elmetti di protezione, guanti, fili per il decespugliatore, una saldatrice, olio per miscela, cavi elettrici e altri piccoli attrezzi. Ad accorgersi dell’opera portata a compimento dai ladri, alcuni operai comunali che, come di consueto, nella prima mattinata di ieri si sono recati sul posto per prelevare l’attrezzatura e svolgere i lavori programmati nell’arco della giornata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal funzionario Emilio Caruso. Sono stati loro ad effettuare un primo sopralluogo e a redigere la relazione di servizio per la successiva trasmissione alla Procura di Paola, dando così l’avvio alle indagini.