Tragedia in Campania: 28enne di Cosenza muore dopo un malore ad una festa

La festa del 25 aprile trasformatasi in una vera e propria tragedia. Un giovane di 28 anni di Cosenza, Gabriele Greco, è morto all'ospedale Moscati di Aversa. Da quanto si apprende, il ragazzo, figlio di un professionista cosentino, stava trascorrendo la festa della Liberazione a casa di amici e ad un certo punto avrebbe avvertito un malore che non gli ha dato scampo. Gli amici hanno chiamato tempestivamente il 118 ed è stato trasportato in ospedale, ma i medici, nonostante il tentativo di rianimarlo, non sono riuscite ad evitarne il decesso. Sulla morte del ragazzo ora verranno avviate tutte le indagini del caso per cercare di capire le cause che hanno portato alla tragedia. Il giovane era laureato in psicologia e doveva rientrare a casa oggi dopo il ponte festivo.

