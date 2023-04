Cassano, finiscono in un canale: i carabinieri li salvano

I cittadini plaudono l’operato delle forze dell’ordine. La notte dello scorso lunedì 24, in contrada Lattughelle nel comune di Cassano, tre giovani ragazzi, a bordo di un’auto sono finiti in un fosso adibito a canale irriguo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cassano diretta dal capitano Michele Ornelli e dal maresciallo Benvenuto. I militari giunti sul posto vedevano l’automobile capovolta nel canale ed una ragazza che, riuscita ad uscire dall’abitacolo, cercava di risalire il fosso le cui pareti franose ne rendevano impossibile la scalata. Allora prontamente i militari, senza pensare che sarebbero potuti anche loro scivolare, l’hanno aiutata tirandola fuori dal canale e prestandole conforto e rassicurazione in quanto visibilmente scossa, nel frattempo anche gli altri occupanti sono stati tratti in salvo ed affidati alle cure del 118, nel frattempo sopraggiunto. Sono allo studio dei militari le dinamiche dell’incidente e la tenuta del fosso. Per fortuna l’acqua non era alta altrimenti le conseguenze sarebbero state tragiche per i ragazzi. Alla Benemerita, presenza sicura ed affidabile nel territorio, va il plauso della comunità ma in particolare quello di questi ragazzi che nei militari hanno visto, in una notte di pericolo e paura, la mano della salvezza.

© Riproduzione riservata