Duplice omicidio Scorza-Hedhli a Cassano, Adduci va a processo

Comincerà venerdì 26 davanti a giudici della Corte d’Assise di Cosenza il processo nei confronti di Francesco Adduci. Il cinquantaseienne cassanese era finito in manette a novembre dello scorso anno in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito delle indagini della Dda di Catanzaro sul duplice omicidio avvenuto il 4 aprile dello scorso anno ai danni di Maurizio Scorza, cassanese di 57 anni, e della sua compagna, di 38 anni di origine tunisina Hanene Hedhli.

Il sostituto procuratore della Direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro, Alessandro Riello, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo il processo con giudizio immediato dell’allevatore cassanese incensurato. L’uomo, che è da considerare innocente fino al terzo grado di giudizio (difeso dagli avvocati Andrea Garofalo e Salvatore Sangiovanni), sarebbe stato coinvolto nel caso del duplice omicidio di chiara matrice ’ndranghestista e arrestato «sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso, con soggetti allo stato ignoti, in duplice omicidio con l'aggravante della premeditazione, nonché del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa». Per gli inquirenti Adduci, che si trova ancora in carcere, avrebbe attirato «con l'inganno Maurizio Scorza all'interno del proprio podere, ove poi quest'ultimo trovava ad attenderlo i propri sicari».

