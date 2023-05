Acri, carenza di personale al Cup: novità importanti dall’Asp

Nella giornata di ieri il sindaco di Acri, Pino Capalbo ed il delegato alla sanità Mario Fusaro si sono recati ad un incontro con il commissario dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

L’incontro si è reso necessario per affrontare il problema del Centro Unico di Prenotazioni e della Medicina di Base che stanno causando, soprattutto in questo periodo, un importante disservizio. Per quanto riguarda il Cup, hanno fatto sapere gli amministratori comunali attraverso una nota, che «il commissario si è assunto l'impegno di agire sulla carenza del personale e valutare le criticità tecniche».

Altro importante risultato è che da oggi ci sarà la possibilità per tutti gli esenti di recarsi direttamente al laboratorio analisi ed eseguire le prestazioni. «In questo modo – hanno aggiunto dal Municipio di Acri – oltre all'agevolazione per l'utenza si riuscirà a snellire l'affluenza al Cup». Per quanto riguarda invece il servizio di medicina «abbiamo ottenuto – hanno proseguito gli amministratori – oltre all'unità aggiuntasi al primo del mese corrente, un'ulteriore unità il martedì e il giovedì (giorni di rientro)».

