Rende, in città un Centro per l’autismo: già pubblicato il bando di gara

Dopo lo stop forzato sui lavori pubblici del Comune, pare che l'amministrazione a guida Manna abbia voglia di ripartire. È stato pubblicato sull’albo pretorio del comune di Rende il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del Centro per l'autismo. L'intervento di recupero di una struttura comunale, l’ex centro sociale di Viale dei Giardini, prevede l’investimento complessivo di 600.000,00 euro nell’ambito delle misure Por Calabria Fesr-Fse 2014/2020.

«Sarà il primo centro di ricerca e trattamento sull’autismo ad essere realizzato in Calabria. L’idea nasce dall’esigenza di offrire un servizio terapeutico ai bambini residenti e dei comuni limitrofi affetti da disturbi dello spettro autistico. Sarà un centro terapeutico per minori fino a 14 anni con disabilità fisiche psichiche e sensoriali, che li portano ad avere disagi a livello sociale e ad essere emarginati. L’obiettivo è quello di poter far usufruire della struttura ad una utenza più vasta possibile, oltre a creare reti tra istituzioni, terzo settore e associazioni», ha sottolineato il vicesindaco Annamaria Artese. La struttura ospiterà i bambini fino ai 14 anni con stanze dedicate alla terapia di interfaccio, una playing-room, una sala psicomotricità, una sala per promuovere attività tra bambini e famiglie.

«Il nostro obiettivo è quello di realizzare un centro di ricerca e di trattamento di eccellenza sull’autismo. Ciò consentirà di offrire servizi terapeutici a bambini residenti nel territorio calabrese e in regioni adiacenti che abbiano ricevuto una diagnosi di disturbo dello spettro autistico o di altri disturbi pervasivi dello sviluppo, ma soprattutto garantirà anche l’inclusione della famiglia, resa possibile attraverso percorsi di formazione e attività di osservazione-partecipazione-tirocinio riguardo alle terapie svolte», ha aggiunto l’assessore Artese.

