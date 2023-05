San Giovanni in Fiore, una tangenziale che porta direttamente all’Abbazia

Un progetto ambizioso. Quello che ha prospettato ieri la sindaca di San Giovanni Rosaria Succurro. Si tratta di realizzare una tangenziale che dal ponte della Cona, seguendo in parte il tragitto del Neto, si sostituirebbe all’antica e stretta (quasi mulattiera) via XXV Aprile, a valle di piazza Gioacchino, per congiungersi con l’anfiteatro dell’Abbazia florense. In tutto circa 3 chilometri per rendere sempre più accessibile a visitatori e residente il centro storico e la Medievale abbazia florense.

«Con i tecnici locali – ha detto la sindaca – che hanno curato la progettazione dell’ecovia, abbiamo visionato i relativi elaborati progettuali e definito tutti i dettagli per quest’opera strategica (…); sarà una vera e propria variante per snellire il traffico cittadino e permetterà di raggiungere agilmente l’Abbazia florense. Andiamo avanti con questo importante progetto». Se si realizzasse sarebbe davvero un’opera imperiosa: poiché il tragitto è davvero tortuoso e darebbe “luce” a tutto l’antico abitato, sempre più spopolato e vuoto di uffici e servizi. Non è dato sapere costi, fattibilità, e tempi.

