Rende, traffico impazzito in città... e l’immancabile incidente

Polemiche davvero infinito a Rende per la viabilità cittadina. Ieri mattina ennesimo incidente su via don Minzoni con l’intervento della Polizia municipale e dei sanitari del 118. Traffico in tilt, stranamente più file del solito ed una situazione viaria non più tollerabile.

Non sono solo le buche, ormai consolidate sul manto stradale e nella testa degli automobilisti, nonostante i mille annunci di pronto intervento ancora non pervenuto. A preoccupare seriamente i residenti d’oltre Campagnano sono i continui incidenti, all’ordine del giorno quasi, in ogni angolo della città. Le due parallele, tra Commenda e Quattromiglia, sono a scorrimento veloce. Fin troppo, si direbbe.

Strade a lunga percorrenza che, d’un tratto, si tramutano in piste da Formula Uno, in attesa del miglior tempo stagionale per i novelli piloti. Incroci pedonali senza strisce né marciapiedi ed assenza pressochè totale, ad eccezione di via Rossini, di un corso interamente pedonale per raggiungere una zona anziché un’altra. Appare evidente come non sia colpa solo di chi amministra. Ma è altrettanto chiaro che occorre intervenire. Chi, come, quando? «Sono mesi, per non dire anni, che chiediamo più vigili, più presenza, più segnaletica, più attenzioni», rispondono alcuni cittadini, ancora una volta inviperiti sulle pagine social che si sfogano nei commenti alla foto del nuovo incidente avvenuto nelle ore mattutine.

