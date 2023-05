Squadra Mobile di Cosenza, s’è insediato Gabriele Presti

Una vita in prima linea. Gabriele Presti, 42 anni, siciliano di Acireale, è stato inviato dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato a guidare la squadra mobile bruzia. Presti succede ad Angelo Paduano, promosso primo dirigente e destinato alla questura di Catanzaro. Il Viminale ha inviato a guidare la struttura investigativa di punta della Polizia, un vicequestore che ha svolto importanti funzioni di dirigenza in Sicilia.

Gabriele Presti è cresciuto professionalmente prestando servizio come funzionario prima alla squarta volante di Enna, poi guidando i commissariati di Piazza Armerina e di Niscemi,; successivamente ha assunto la direzione della Mobile di Enna e poi di quella di Siracusa.

Il questore Michele Spina ha accolto Presti con grande entusiasmo e fiducia: «Si tratta di un funzionario dalle ecxcellenti qualità che farà benissimo in Calabria».

Il dirigente della Mobile, dopo la rituale riunione fatta con il personale, è in questi giorni impegnato a incontrare i responsabili degli uffici giudiziari del territorio su cui ha competenza.

© Riproduzione riservata