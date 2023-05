Paola, il triste saluto dei “compagni” di Mario Bruno

Mario Bruno ha deciso di porre fine alla sua esistenza terrena. Lo ha fatto nel modo più estremo in un caldo e assolato pomeriggio di maggio. È stato segretario del partito della Rifondazione comunista, poi candidato al consiglio comunale per il sostegno alla carica di sindaco di Alessandro Pagliaro. E del è proprio Pagliaro a ricordarlo in un lungo e commosso post: "Ciao Mario amico di una vita. Te ne sei andato di tua spontanea volontà. Hai preso un'altra strada. Quando ho saputo che ci avevi lasciato, io, i nostri amici e i compagni di tante battaglie politiche, non potevamo crederci. La tua razionalità non ha mai dato spazio a soluzioni estreme. Il malessere di vivere non ci ha mai assaliti. Eppure è capitato di doverci abbandonare, quando il cielo doveva diventare sereno. Sei stato un compagno leale che nel 2007 e nel 2012 hai sostenuto insieme ai compagni di Rifondazione comunista le mie candidature a sindaco di Paola. Che onore per me aver avuto l'appoggio di persone come te, Franco Cortese, Piera Bruno, Elio Cilento e tutti quelli che hanno partecipato a quelle meravigliose e indimenticabili campagne elettorali. Per non parlare dei festival di jazz organizzati insieme e il nostro impegno nell' Arci. Ci siamo detti con franchezza le cose che pensavamo. Soprattutto in questi ultimi tre anni quando ho deciso di prendere la tessera del PD. Era una scelta che non approvavi, ma lo stesso siamo rimasti amici e compagni".

