Maltempo a Corigliano Rossano, preoccupa il torrente Coscile

Il consorzio di bonifica, ha da poco informato il sindaco Flavio Stasi, che a causa delle intense piogge della notte scorsa il torrente Coscile sta esondando nei territori dei comuni limitrofi, ai confini del nostro ed in particolare a monte di contrada Apollinara e circostanti. «Con la protezione civile ed ai tecnici comunali ci stiamo recando sul posto per capire la situazione e verificare che intervento mettere in campo, monitorando Coscile e Crati nel territorio comunale - ha dichiarato il sindaco Stasi - Al momento il Crati è sotto controllo, ma si raccomanda comunque la massima attenzione lungo tutte le contrade della valle. Ogni eventuale ulteriore informazione sarà diramata mediante i canali istituzionali».

