Bibliò-una finestra sul mondo, a Paola un finanziamento da 60mila euro

Nell'ambito del progetto "Bibliò-una finestra sul mondo", il Comune ha ottenuto un finanziamento di sessantamila euro per l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta educativa e formativa della biblioteca comunale Roberta Lanzino. "Si tratta di un risultato importante, richiesto ed ottenuto dalla giunta del sindaco, Giovanni Politano". Lo affermano in una nota stampa congiunta il vicesindaco della città di Paola, Maria Pia Serranò e l'assessore Stefania Mirafiori, con delega anche all'istruzione. "Puntiamo sull'istruzione, sulla cultura e sul miglioramento dei servizi. Grazie al contributo - proseguono - potremo offrire ai cittadina una biblioteca comunale moderna e più bella. Tra le azioni del finanziamento - infatti - abbiamo l'acquisto di libri, materiale multimediale e librario e di arredi, l'allestimento della biblioteca e delle verie sale. La digitalizzazione dell'offerta, e - novità assoluta - è prevista la realizzazione di un'area destinata ai bambini fino a sei anni per la lettura". Serranò e Mirafiori concludono: "Grazie al proficuo lavoro degli uffici comunali e del responsabile di settore, Maria Lucrezia Di Blasi - che ringraziamo - e grazie ai soggetti parteners quali Adiss multiservice, Raggio di sole onlus, Ats La Riviera di San Francesco, Teca srl, vogliamo promuovere Paola quale meta culturale oltre che turistica, per una città sempre più europea e al passo con i tempi. Proseguiamo nel lavoro intrapreso in silenzio e con serietà."

© Riproduzione riservata