Cosenza, era su uno scooter rubato senza patente: minorenne denunciato

A bordo di uno scooter rubato senza patente. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Rende hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro un minorenne, per ricettazione. Il fatto risale a ieri mattina quando una ragazza stava passeggiando per il centro urbano allorquando notava lo scooter piaggio mod. Vespa che le sembrava essere della sua amica, a bordo del quale però vi era un altro ragazzo. Decisiva è stata la chiamata ai Carabinieri per segnalare l’accaduto. I militari infatti, repentinamente giunti sui luoghi dell’avvistamento, riuscivano a fermare il giovane alla guida del ciclomotore privo di targa e, a seguito di accertamenti esperiti attraverso la visura del numero di telaio, accertavano che il motociclo era effettivamente oggetto di furto, denunciato lo scorso 15 maggio presso la Stazione Carabinieri di Rende. Il minore inoltre, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso complessivo di circa quattro grammi, custodite all’interno del marsupio che indossava. Pertanto è stato anche segnalato alla Prefettura di Cosenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato che lo stesso è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

