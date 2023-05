Paola, biglietto denigratorio e auto danneggiata al sindaco Politano

Prima un bigliettino denigratorio e con non ben precisate minacce e poi i danni all’autovettura. Il sindaco Giovanni Politano si è recato presso il Commissariato di Pubblica sicurezza di Paola per sporgere denuncia per due distinti fatti che sono avvenuti nei giorni scorsi. Il bigliettino – scritto a penna- sarebbe stato rinvenuto nei pressi dell’entrata del municipio. Successivamente poi gli sfregi alla carrozzeria dell’auto del primo cittadino. Sul caso indagano gli inquirenti.

