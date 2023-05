Scalea, anziano muore schiacciato sotto il trattore

Tragico incidente a Scalea. Un 84enne, Carmelo Crusco, è morto schiacciato dal trattore in località Piano Grande.

È accaduto nella tarda mattinata di ieri quando l’anziano, dipendente in pensione del Comune di Scalea, era a bordo del mezzo in un terreno nei pressi del Parco “Le Terrazze”. Per cause in corso di accertamento, il trattore si è ribaltato schiacciando l’ottantacinquenne.

Secondo quanto si è appreso, sarebbe stato il figlio dell’uomo a rendersi conto dell’accaduto perché non sentendo più il rumore del trattore è andato a vedere che cosa fosse successo. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e anche i carabinieri della Compagnia di Scalea guidati dal capitano Andrea D’Angelo. Sono stati avviati accertamenti per verificare l’esatta dinamica dell’incidente e individuare le cause del ribaltamento del mezzo. Non si esclude che l’uomo abbia potuto avere anche un malore.

L’anziano, che a luglio avrebbe compiuto 85 anni, era una persona amata e stimata da tutti. In tanti lo ricordano come un lavoratore onesto e instancabile, un uomo sempre dedito alla famiglia e al lavoro. Nella cittadina dell’Alto Tirreno cosentino era conosciuto e stimato da tutti. I suoi concittadini apprezzavano il suo essere sempre gentile e disponibile con tutti. A Scalea era molto conosciuto anche per aver lavorato in Comune e in tanti ricordano il suo amore per la campagna. Era molto legato alla sua famiglia. Domenica si svolgeranno i funerali.

