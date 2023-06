Castrovillari, esplosione nel locale: prelevate le immagini delle telecamere

Investigatori dell'Arma dei Carabinieri a lavoro per verificare le immagini di alcune attività commerciali. L'obiettivo è sostanzialmente riconducibile alla verifica di persone che avrebbero prelevato il liquido infiammabile che potrebbe essere stato utilizzato, insieme ad alcuni inneschi, per provocare l'incendio doloso. La detonazione s'è consumata due domeniche fa, a nord della città di Castrovillari, ed ha praticamente distrutto la carnezzeria di Via Ettore Gallo.

Gli specialisti dei vigili del fuoco hanno trovato delle tracce (sul retro del locale) che non sono state sottovalutate dai Carabinieri della Compagnia di Castrovillari. Le indagini potrebbero portare a sviluppi capaci di definire rapidamente la vicenda. L'esplosione, in particolare, si consumò la sera del 28 maggio scorso, vale a dire nel momento in cui il rione fu scosso da un forte boato e dal fumo intenso della combustione.

All'interno dell'esercizio commerciale c'era il gestore del locale, il quale fu praticamente investito dall'onda d'urto dell'esplosione. Lo scoppio, oltre a distruggere l'arredo del locale, riuscì a mandare in frantumi le vetrate, spaventato i condomini della palazzina che presenta, al piano terra, proprio la carnizzeria. Lo scoppio – va ricordato – per poco non creò seri problemi di salute anche ad un gruppo di giovanissimi che, fino a qualche ora prima, si trovavano nel locale a festeggiare: in buona sostanza una comitiva di circa trenta giovani coi rispettivi genitori.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza