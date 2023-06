Ospedale Cosenza, regolare la selezione per l’assunzione di 2 ginecologi: assolto Morelli

Nessun profilo di rilevanza penale, tantomeno di illegittimità procedurale nell’esercizio delle funzioni di presidente della commissione giudicatrice.

A distanza di un anno dallo svolgimento del concorso indetto dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza per la copertura di due posti di dirigente medico specialista in Ostetricia e Ginecologia, la Procura cittadina, guidata da Mario Spagnuolo, e il Tar Calabria hanno cristallizato la correttezza dell’operato del professor Michele Morelli.

Il professionista, che è stato assistito dall’avvocato Antonio Vanadia, era finito nei guai. Una delle partecipanti alla selezione, lo aveva accusato di avere abusato del suo ufficio presidenziale al fine di danneggiarla, escludendola dal concorso dopo il mancato superamento della prova scritta tenutasi il 14 giugno 2022.

L’intervento della magistratura penale e amministrativa era stato sollecitato dalla concorrente esclusa in quanto la stessa riteneva d’essere stata «illegittimamente esclusa dal concorso denunciando una serie di pretese illegittimità, alcune, costituenti anche spunti di un ipotetico reato». Tutto da verificare, naturalmente. Come quel preteso movente impalcato su una presunta grave inimicizia tra un familiare della dottoressa non ammessa all’orale e che sarebbe stato mentore ed amico del presidente di commissione. Tensioni che, sempre a parere della candidata esclusa, avrebbero dovuto suggerire l’astensione per conflitto di interessi da parte del professor Morelli. Ragioni che avevano spinto l’esclusa a una denuncia per abuso d’ufficio prima, ed un ricorso al Tar poi, al fine di ottenere l’annullamento degli atti della procedura concorsuale ritenuta “viziata”.

Di tutt’altro avviso la magistratura penale ed amministrativa.

