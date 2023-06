Notte d'inferno in carcere, a Rossano scoppia la rivolta. Tentata aggressione al vicecomandante

Rivolta nel carcere di Rossano dove stasera un gruppo di detenuti, tutti assegnati nell’istituto rossanese, e già resisi protagonisti di rivolte in altri istituti, si sono impossessati della sezione dove erano ristretti. Scene di vera e propria guerriglia sedata solo grazie al pronto e professionale intervento degli agenti di polizia carceraria. A quanto si è appreso i detenuti in rivolta hanno prima tentato di aggredire il vicecomandante del reparto e, successivamente, hanno preso possesso della sezione. Come detto grazie all’intervento del personale in servizio è stato scongiurato il peggio, poiché gli agenti sono riusciti a riportare i detenuti nelle rispettive camere detentive, ripristinando la sicurezza all’interno della sezione detentiva.