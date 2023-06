Sanità malata a Corigliano Rossano: “Siamo il capro espiatorio”. Annunciate proteste

L’ennesimo episodio di decesso di un paziente colpito da infarto al cui capezzale è giunta ancora un volta l’ambulanza del 118 con l’equipe senza medico, ma solo con autista ed infermiere, ha prodotto duro risentimento e protesta che potrebbe sfociare in altre iniziative eclatanti, nella schiera di autisti ed infermieri che fanno parte delle varie equipe di emergenza dell’intero territorio della Sibaritide ed anche della provincia, ancora una volta coinvolti, loro malgrado, in una vicenda grave come la morte del paziente.

Nonostante la preparazione e la professionalità del personale infermieristico e l’abnegazione degli autisti che si prodigano nelle varie emergenze, il più delle volte essi non possono praticare tutto quello che occorre, come l’utilizzo di alcuni medicinali che può iniettare solo ed esclusivamente il medico. In molti casi sono costretti ad assistere impotenti al decesso del paziente in attesa che giunga sul posto il medico con altra ambulanza o con elisoccorso come accaduto l’altro ieri ad un paziente 47enne di nazionalità romena abitante allo Scalo di Rossano che ha potuto solo constatarne la morte. Essi sono stanchi di continuare ad essere capro espiatorio di tanti episodi gravi, spesso chiamati in causa ed additati come responsabili del grave fatto accaduto o indagati dalla magistratura per la verifica, se corrette o meno, delle manovre svolte adeguate per evitare l’accaduto.

