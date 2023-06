Scuola a Cosenza, esclusi da Gps per mancanza dei titoli

Diciassette aspiranti docenti sono stati esclusi dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze), nelle quali possono inserirsi quanti conseguiranno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione al sostegno entro il prossimo 30 giugno.

Su tutti, a esempio, quanti stanno frequentando il Corso di specializzazione per diventare docenti di Sostegno e proprio in questi giorni sono impegnati nella discussione della relazione finale con valutazione che avrà un ruolo chiave anche per quanto riguarda il loro piazzamento in graduatoria, con conseguente possibilità o meno di avere un incarico annuale a fine estate, o una supplenza lunga o breve nei mesi successivi. Le cause più frequenti delle esclusioni sono la non validità del titolo posseduto per l’inserimento in prima fascia, l’iter di riconoscimento per un titolo conseguito all’estero, o provvedimenti giurisdizionali di competenza di altre province. Ovviamente, è chiarito nel provvedimento di esclusione emesso dall’Ufficio scolastico provinciale, contro questa decisione è possibile fare ricorso per come previsto dalla legge.

