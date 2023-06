Lotta alle dipendenze e alla droga. Il nuovo corso parte da Cosenza

“Includere per non escludere, percorsi comunitari e di comunità: il sistema dei Servizi alla sfida del futuro” è il titolo del convegno in programma per le 9 di stamattina nel palazzone della Provincia in Piazza 15 Marzo. Un appuntamento nazionale organizzato in occasione della XXXVI Giornata mondiale di lotta alla droga dalla Federazione italiana comunità terapeutiche (Fict), assieme al Coordinamento enti accreditati regionali (Intercear) e al Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca). Non è un caso la scelta di Cosenza che ha ricevuto per l’anno 2023 il riconoscimento di Capitale italiana del volontariato. L’evento sarà un’occasione di incontro e di confronto per tutti i professionisti che operano nell’universo delle dipendenze, nel pubblico e nel privato sociale accreditato. Saranno presenti rappresentanti delle comunità scientifiche Sitd e Sipad, personalità della Regione, della Provincia e del comune di Cosenza, a cominciare dai due presidenti Roberto Occhiuto e Rosaria Succurro e dal sindaco Franz Caruso. Previsto in scaletta l’intervento di diversi rappresentanti istituzionali del governo nazionale, tra i quali il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci e un lungo elenco di sottosegretari: Alfredo Mantovano (Presidenza del Consiglio dei ministri, Sistema di sicurezza e informazione, Politiche antidroga), Wanda Ferro (Interni), Marcello Gemmato (Salute), Paola Frassinetti (Istruzione e Merito).

