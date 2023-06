Montegiordano, scontro auto-camion sulla 106: due feriti non gravi

Scontro auto-camion sulla statale 106. Due i feriti trasportati in Ospedale. L'incidente si è verificato sulla corsia sud della Galleria "Cardona", nel tratto già da tempo ammodernato e fornito di due corsie per ogni senso di marcia. I due mezzi che sono venuti in collisione tra di loro, viaggiavano nella stessa direzione di marcia, verso Reggio Calabria. Le cause dello scontro, tra una Ford Mondeo con targa polacca e un furgoncino che trasportava frutta e verdura, sono al vaglio degli uomini della Polstrada di Rossano, prontamente intervenuti sul luogo del sinistro unitamente alle ambulanze del 118 di stanza alla Pet di Trebisacce, che hanno trasportato i feriti al Pronto soccorso dell'Ospedale "Nicola Giannettasio" di Rossano.

Per dare la possibilità ai poliziotti di lavorare sulla dinamica che ha provocato l'urto, e ai sanitari di soccorrere i due feriti, il traffico è stato deviato per diverse ore, sulla vecchia statale lungo il centro abitato della marina montegiordanese. È toccato all'Aci e all'Anas liberare la carreggiata e quindi garantire la riapertura della 106. Che ancora una volta è stata al centro di incidenti. Stavolta però è andata bene, con gli incidentati che non hanno riportato ferite gravi, ma il botto, tra la Mondeo e l'Iveco, che per fortuna non ha perso il carico che si sarebbe riversato quasi interamente sull'auto di fabbricazione statunitense, ha spaventato e non poco, gli occupanti dei due mezzi coinvolti.