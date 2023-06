Castrovillari, al via il potenziamento della videosorveglianza. Sarà installato anche un lettore delle targhe

Altri 150mila euro per rafforzare il videocontrollo della città. Il comune di Castrovillari, nell'ambito della sua programmazione amministrativa, ha deciso di realizzare il monitoraggio ed il controllo del territorio in maniera tecnologica ed innovativa tramite una rete interna a circuito chiuso che utilizza radioonde-wireless, fibra, wi-fi che, collegata ad una serie di videocamere, sensori ed altre apparecchiature, consente l'ottimizzazione delle risorse umane e dei costi. Anche questo intervento è modulare e si incastra ad altri due progetti – già finanziati e in via di appalto – che consentiranno di controllare adeguatamente le strade di accesso alla città. I dati saranno trasmessi in tempo reale ad una centrale operativa che si trova a Napoli. A tal proposito il settore Pianificazione del territorio ha redatto un secondo progetto di fattibilità tecnico economica per l'implementazione ed il potenziamento dell'attuale impianto di videosorveglianza del Comune di Castrovillari, in dotazione della Polizia Municipale. Le aree individuate che si intendono video sorvegliare mediante il controllo delle targhe automobilistiche sono situate nelle principali strade d'ingresso della città e nello specifico: Corso Calabria in prossimità della località Crocefisso di Morano; Via Sibari in prossimità della chiesa di Santa Lucia; incrocio tra viale Giulio Natta e via Coppola di Paola; incrocio tra viale Camillo Golgi e via Sergio Cosmai - Area PIP e Ingresso Casa Circondariale; incrocio viale del Lavoro, via Acquaformosa, via Guglielmo Marconi - località bivio Ciminito. L'amministrazione comunale intende utilizzare sistemi tecnologicamente avanzati quali sensoristica intelligente IOT, telecamere integrate ad alta risoluzione, telecamere per lettura targhe dotate di software di videoanalisi per il monitoraggio attivo delle aree e attività a rischio, realizzazione della rete di collegamento e di control room connesse con le sale operative delle FF.OO. Regionali.

