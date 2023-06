Tragedia sfiorata a Falconara Albanese. Il trattore si ribalta, ma riesce a salvarsi: 42enne grave in ospedale a Cosenza

Il trattore si ribalta ma lui riesce a mettersi in salvo gettandosi di lato. È accaduto attorno alle 17 :30 nelle campagne di Falconara Albanese in provincia di Cosenza. Protagonista un uomo di 42 anni che è stato soccorso dal 118 dell'Ospedale di Paola. L'uomo è scivolato da un grosso trattore ma è tuttavia riuscito a lanciarsi in tempo dal mezzo salvandosi la vita. La caduta gli ha però provocato varie fratture (al bacino) e alla schiena (politrauma). Considerata la gravità è stato portato a Cosenza con l'elisoccorso che è atterrato nella pista dell'Ospedale di Paola. La prognosi rimane riservata.