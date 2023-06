Cassano, data alle fiamme una villetta ai Laghi di Sibari

La scorsa notte l’allarme per i vigili del fuoco non è scattato soltanto per l’incendio doloso appiccato al Sybaris hotel. Una seconda chiamata al 115 è arrivata per segnalare un altro incendio divampato in una villetta ai Laghi di Sibari. Secondo le prime ricostruzioni del caso, ignoti si sarebbero introdotti nel complesso “Iunco” per appiccare le fiamme ad una delle abitazioni a schiera poste sul lato sinistro del quartiere. Dopo aver divelto una vetrata che protegge un finestrone posto al livello del suolo, i malfattori avrebbero utilizzato l’apertura per lanciarvi all’interno del materiale infiammabile. Il rogo, infatti, sembrerebbe essere partito dallo scantinato posto al piano interrato e per un vero e proprio miracolo non avrebbe raggiunto i livelli superiori. Per la fortuna dei proprietari, infatti, grazie al servizio di vigilanza presente nel complesso nautico, due agenti di turno, si sarebbero subito accorti del fuoco e si sarebbero attivati mettendosi all’opera, raggiungendo l’abitazione e iniziando a buttare acqua nel seminterrato. Un modus operandi che ha permesso ai due vigilantes di evitare che le fiamme si propagassero al resto della casa. Nel frattempo nel complesso nautico sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme residue e messo in sicurezza tutta l’area. Secondo quanto ricostruito, e secondo quanto raccontato dai familiari, pare che l’incendio non abbia causato nessun altro danno se non al piano interrato da cui è partito. Anche in questo caso l’incendio è di natura dolosa ma non sarebbe da considerarsi collegato direttamente al contesto ’ndranghetistico dove, invece, parrebbe collocarsi l’altro rogo scoppiato nella notte al Sybaris hotel. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Cassano che, dopo i rilievi del caso, hanno provveduto a far partire le indagini e notiziare la Procura di Castrovillari.

