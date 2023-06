Pizzaiolo cosentino arrestato per l’omicidio della ex

Cold case risolto dopo 28 anni. Un pizzaiolo calabrese, Salvatore Aldobrandi, è stato arrestato in Italia con l’accusa di aver ucciso la sua fidanzata nel 1995 in Svezia. La vittima era Sargonia Dankha, una ragazza di 21 anni irachena, naturalizzata svedese, sparita il 13 novembre 1995 a Linkoping. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. L’uomo oggi ha 73 anni e, nonostante l’età e i problemi cardiaci, continuava a lavorare come pizzaiolo a Sanremo e si faceva chiamare Samuele. Aldobrandi è stato portato in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili. Il 73enne è accusato anche di soppressione del cadavere di Sargonia Dankha. Attraverso delicate e complesse indagini, condotte dal procuratore capo di Imperia Mirella Molinaro dai sostituti Maria Paola Marrali e Matteo Gobbi. Quando la Polizia giudiziaria ha bussato alla sua porta, Aldobrandi ha esclamato: «Me lo aspettavo, ma sono innocente».

L’indagato, originario di San Sosti nel Cosentino, si era trasferito a Sanremo nel 1996, dopo alcuni mesi trascorsi in carcere in Svezia, dove era stato accusato di aver ucciso la giovane con la quale era fidanzato. Lì non venne processato perché in Svezia in assenza di cadavere non si può andare a processo. Ma la famiglia della vittima ha sempre cercato la verità e ha deciso di affidarsi a un legale milanese, che ha fatto riaprire il caso in Italia e dopo mesi di indagini la procura di Imperia è arrivata a una svolta. Il pizzaiolo è difeso dall’avvocato Andrea Rovere. Il legale non conosce Aldobrandi e lo incontrerà domani. All’epoca dei fatti, l’indagato aveva 45 anni e aveva una relazione con la ragazza che – secondo le indagini – voleva invece interrompere la relazione. Secondo il sostituto Marrali si tratta di «un femminicidio ante litteram».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria