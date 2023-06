Corigliano Rossano, a fuoco autobus dell'istituto Agrario e dell'Alberghiero

Si indaga sull'episodio incendiario avvenuto nella notte a Rossano nell'area che ospita l'istituto Agrario e l'istituto alberghiero in contrada Frasso. A fuoco uno dei vecchi autobus dell'istituto che non veniva utilizzato da diversi anni. Pochi dubbi sulla matrice dolosa del rogo che ha distrutto il mezzo. Sul posto i carabinieri della locale stazione nonché i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che hanno spento le fiamme. Le fiamme non dovrebbero aver intaccato altre aree o mezzi presenti in istituto.