Paura a Cosenza, pezzi di cornicione si staccano e colpiscono una vettura. L'autista era all'interno

Paura nel pomeriggio in una zona molto trafficata di Cosenza: un pezzo di cornicione si è staccato da una palazzina - su via Montesanto, in prossimità dell'incrocio semaforico con viale Trieste - andando a finire la propria cosa su un'auto. Il guidatore, che era presente all'interno del veicolo se l'è cavata con un bello spavento, ma ne è uscito illeso. Sul posto vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere l'altra parte pericolante del cornicione - e polizia municipale.