Paola, bimba di 25 giorni in crisi respiratoria: interviene il 118 e la salva

Una bambina di 25 giorni in crisi respiratoria è stata salvata a Paola grazie al tempestivo intervento del locale 118. I fatti sono accaduti attorno alle 16 in pieno centro cittadino e ad allertare i soccorsi sono stati i genitori (una coppia di Cosenza). Sul posto è giunta tempestivamente per le prime cure l'ambulanza con a bordo il medico Aurelio Tranchida, l'infermiera Viviana Schepisi e l'autista Giuseppe Di Bella. Provvidenziale è stato l'intervento. La bimba è stata poi portata con l'ambulanza a Cosenza. Ed ora da quanto si è appreso sta bene.