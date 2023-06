Corigliano Rossano, scontro tra auto sulla 106: tre feriti

Ennesimo incidente sulla statale 106 nel tratto che rientra nel territorio di Corigliano Rossano. Due le auto coinvolte mentre si registrano tre feriti che però fortuna non risultano essere gravi o in pericolo di vita. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 9:30 all'altezza dello svincolo per la località di Fabrizio Piccolo. Sul posto i sanitari del servizio di emergenza del 118 nonché gli agenti della polizia stradale che oltre a procedere con i rilievi del caso hanno dovuto gestire l'intenso flusso di traffico fortemente rallentato in entrambe le direzioni che ha provocato lunghe code.