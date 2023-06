Rende, nuova veste per il “Robinson”: partita ieri la riqualificazione

Da ieri mattina ruspe in azione. Ed un parco, il Robinson, croce e delizia di questi anni, che si appresta a divenire tra i più inclusivi d’Europa. «Il Robinson, cuore verde della città, sarà riqualificato con percorsi pedonali attrezzati, con l’implementazione dell’area giochi, la realizzazione di percorsi sensoriali, l’ampliamento e il ripristino dell’impianto di illuminazione”, annunciano dal Comune. Il progetto che rientra nella programmazione unitaria 2014-2020, Por Calabria Fesr-Fse 2014-2020-Agenda urbana Cosenza-Rende 2014-2020, prevede anche la realizzazione di una rampa di collegamento con l’ex-ponte ferroviario che con un percorso ciclopedonale unirà il Parco Robinson al Nicholas Green.

Proprio in questi giorni, infatti, l’amministrazione comunale di Rende formalizzerà l’acquisto del ponte consentendo così la cucitura dei due parchi che aumenterà la funzione dell’area verde inclusiva. La realizzazione del Parco inclusivo avverrà attraverso un finanziamento complessivo pari a 716.645,00 euro. «Inserito nella Rete Eeologica dell’area urbana Cosenza-Rende il progetto, grazie all’Agenda Urbana, prevede la realizzazione di una grande area verde che ripensi e valorizzi gli spazi all’aperto in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale», ribadiscono gli amministratori.

Con gli interventi di riqualificazione e con il collegamento tra i due parchi, si determinerà pertanto un significativo miglioramento della qualità funzionale ed estetica delle aree verdi esistenti l’eliminazione delle aree degradate, una maggiore fruibilità degli spazi e un nuovo punto di collegamento ecosostenibile, esclusivamente pedonale e ciclabile, tra le città di Cosenza e Rende che andrà a rafforzare la rete ecologica urbana.

