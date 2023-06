Trattore si ribalta, muore un 50enne ad Acri. In Calabria è la quarta vittima in pochi giorni

Ieri sera si è verificato un grave incidente agricolo ad Acri, nel Cosentino. Un uomo di 50 anni ha perso la vita mentre era a bordo di un trattore sul suo terreno a Montagnola. Ancora non sono chiare le cause esatte dell'incidente, ma sembra che il trattore si sia ribaltato, intrappolando il conducente che non ha avuto scampo. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo. Le forze dell'ordine sono sul posto per investigare e comprendere come sia avvenuto l'incidente.