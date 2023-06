Castrolibero, studente pestato fuori dalla scuola: indagati tre ragazzi

Sono tre i giovani indagati per il pestaggio di un coetaneo avvenuto nell’ottobre del 2021 fuori dall’istituto “Valentini-Majorana” alle porte di Cosenza. Il Tribunale dei minorenni di Catanzaro ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 4 ottobre. Per l’aggressione sono indagati un giovane di 18 anni (minorenne all’epoca dei fatti) e due ragazzi di 16 anni. La vittima fu aggredita a calci e pugni e finì in ospedale.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle indagini, il 4 ottobre del 2021 il ragazzo picchiato (che all’epoca aveva 14 anni) ebbe una discussione con una compagna di scuola (ora indagata), un diverbio causato da futili motivi. A quel punto, sempre secondo le indagini - uno degli indagati avrebbe dato “ordine” al suo amico - d’accordo con la ragazza” di punire la vittima appena uscito da scuola. Il ragazzo fu preso a calci e pugni violentemente tanto da cadere a terra sanguinante e stremato. L’allora quattordicenne (parte offesa nel procedimento e rappresentato dall’avvocato Sabrina Rondinelli) fu poi subito soccorso dai genitori che portarono il figlio in ospedale. La vittima riportò diverse ferite e fratture al volto giudicate guaribili in quaranta giorni. La foto del suo volto sanguinante e ferito fece il giro dei Social. Quell’episodio finì sotto i riflettori nazionali anche perché avvenne fuori dallo stesso istituto che era finito sotto i riflettori per presunti casi di abusi sessuali perpetrati ai danni di alcune ex studentesse.

