Attimi di paura a Fuscaldo, scontro auto-moto: volo di 20 metri per un centauro: è in prognosi

Un incidente si è verificato nel pomeriggio tra una autovettura e una moto all’altezza dell’Hotel Total di Fuscaldo. Lo schianto è stato terribile e il centauro alla guida della due ruote - un 28enne di Fuscaldo - è stato sbalzato per oltre 20 metri dal punto dell’impatto rovinando poi terra mentre il mezzo ha sfondato il vetro posteriore della Fiat 500 con alla guida una donna. Per il giovane la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. È andata meglio alla conducente dell’autovettura (un medico dell’Ospedale di Paola). Sul posto il 118 e i Carabinieri della Compagnia di Paola.