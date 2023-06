Corigliano Rossano, infermieri allo stremo. Soliti disagi in ospedale

Il personale infermieristico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Giannettasio dello spoke di Corigliano Rossano, stressato e sfinito per la gran mole di lavoro che affronta giornalmente nel proprio reparto sempre più affollato di pazienti, rompe gli indugi ed invia un documento sottoscritto da tutti gli infermieri del reparto ai vertici dell’Asp e dello Spoke perché vengano risolte le problematiche evidenziate, avvisando che, «anche nell’interesse dell’utenza, in assenza di idonea risposta si riservano di intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile per risolvere le criticità».

La carenza di personale, che non consentirebbe al personale infermieristico di svolgere adeguatamente l’assistenza verso i pazienti e cattiva organizzazione della struttura ospedaliera, sono al centro della denuncia degli infermieri del Pronto soccorso e medicina d’urgenza del Giannettasio per sollecitare chi di competenza ad adottare le adeguate misure per la risoluzione delle criticità segnalate. Tra queste il reperimento urgente di nuovo personale dedicato per ogni specialistica presente.

Nel documento inoltrato al Direttore Generale ed al Direttore Sanitario dell’Asp di Cosenza, al direttore sanitario f.f. dello spoke di Corigliano Rossano, si fa presente che «a distanza di tempo dall’ultima denuncia del personale infermieristico si torna a parlare delle condizione di mal organizzazione dell’utilizzo del personale e dell’organizzazione della struttura».

