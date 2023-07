Amendolara, bimbo di 3 anni precipita dal balcone. Trasportato in gravi condizioni a Cosenza

Bambino di tre anni cade dal balcone, è grave. Un bimbo di nazionalità bulgara, ma nato in Italia dove da anni vivono i suoi giovani genitori, per cause ancora da accertare, intorno all'ora di pranzo di oggi, è precipitato dal terzo piano della propria abitazione che si trova su via Roma nel cuore del centro abitato del Capoluogo amendolarese.

Il "botto" e le urla del bambino non hanno lasciato indifferenti i vicini di casa, e chi in quel momento si trovava a passare da quelle parti.

Tra la disperazione generale e della mamma in particolare, al cui sguardo e controllo purtroppo il bimbo sarà sfuggito, è scattato l'allarme, lanciato dapprima da da un dipendente comunale che si trovava nei paraggi per motivi di lavoro, e che ha lasciato ogni cosa per prestare, e con lui tante altre persone, soccorso al piccolo malcapitato, e avvisare il papà, meccanico in un'autofficina del posto. Nel frattempo sono state chiamate le centrali operative del 118 di Cosenza e le Forze dell’ordine. In pochi minuti sul luogo della tragedia è giunta un'ambulanza di stanza alla Pet di Trebisacce e il velivolo proveniente dalla città dei Bruzi. Il fanciullo caricato prima a bordo dell'autolettiga, è stato poi affidato ai colleghi del mezzo aereo, che l'hanno condotto in condizioni disperate, al Pronto soccorso dell'Ospedale dell'Annunziata nella città di Telesio, dove resta ricoverato in prognosi riservata.