Castrovillari, ennesimo sit-in di protesta davanti al “Pasquale Ferrari”

Associazioni di volontariato programmano saranno nuovamente attive questa mattina con un nuovo sit-in di protesta per denunciare il grave stato di salute di Anestesia e Rianimazione. Il Comitato delle associazioni, Amici del Cuore, Associazione Famiglie Disabili, AVIS, AVO, Medici Cattolici, Solidarietà e Partecipazione e il Consigliere Regionale Ferdinando Laghi, infatti, hanno deciso di proseguire nella loro azione di tutela dell’ospedale di Castrovillari e della Sanità del territorio del Pollino-Esaro-Sibaritide. Al sit-in dello scorso venerdì, appuntamento programmato per migliorare l'attività del Servizio di Emodinamica, seguirà quello previsto per questa mattina per denunciare la grave situazione di Anestesia e Rianimazione. Altri poi si svolgeranno sempre di venerdì, alla stessa ora e sempre presso lo spoke di Castrovillari, per segnalare gli aspetti più gravi di una situazione non più accettabile per la tutela della salute. Lo scopo esplicito è quello di sollecitare interventi urgenti, contribuendo con proposte di iniziative opportune e necessarie, per ridare alle popolazioni locali quel diritto alla salute - ad oggi garantito solo teoricamente- attraverso il progressivo rilancio dell’ospedale di Castrovillari. «Quella dei sit-in è una forma di intervento agile e incisiva – fa sapere il Consigliere Laghi – e abbiamo intenzione di riproporla quante volte sarà necessario, per avere dall’ASP di Cosenza la necessaria attenzione, ma, soprattutto, i necessari interventi per frenare e invertire un processo che sta portando allo smantellamento di quella che è stata una sanità pubblica efficiente, nell’area Pollino-Esaro-Sibaritide. Ribadisco – ha continuato Laghi- che queste non sono iniziative contro qualcuno, ma solo uno strumento di tutela dei diritti delle popolazioni».

