Corigliano Rossano, Pronto soccorso in tilt: 11 infermieri marcano visita

Un pronto soccorso in perenne affanno. È caos al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano su cui convergono tutte le emergenze di un territorio vasto, come quello della Sibaritide e del Basso Jonio, a cui si deve aggiungere tutta la zona montana della Presila. Manca personale , posti letto e mezzi. Ieri è arrivato un uomo di 34 anni colpito da emorragia celebrale e la macchina del soccorso si è bloccata. Per la pioggia non è stato possibile fare alzare in volo l'elisoccorso e non vi era una ambulanza medicalizzata. E si è dovuto attendere l'arrivo di una ambulanza da Cosenza per poter trasferire il paziente. Una situazione di una gravità assoluta. Piove e si blocca tutto. Ma il quadro è ancora più grave. Al pronto soccorso arrivato emergenze si tutti i tipi dalle più banali, che potrebbero essere smistati altrove, ai codici rossi, con picchi di accesso da far impallidire anche i nosocomi di città capoluogo. E stiamo per entrare nella stagione estiva con l’arrivo della popolazione dei turisti. Ma la risposta data dal sistema è che a fronteggiare questa quotidiana ed elevata richiesta di sanità, di risposta alle richieste di aiuto, basterebbero un medico e un infermiere. Una situazione assurda, ma che nella serata di venerdì si è materializzata tra il suono di ambulanze, pazienti in attesa da ore e la rabbia dell’utenza che spesso si rivolgono alle forze dell’ordine. Ben 11 gli infermieri che negli ultimi giorni si sono messi in malattia mandando in tilt i turni. Venerdì scorso al turno della notte si è presentata una sola infermiera, per altro precaria, e solo a turno iniziato, dinanzi ad una situazione da panico, è arrivato un infermiere dall’ospedale Compagna di Corigliano. Ma non è con i tappabuchi dell’ultimo minuto che si può gestire una emergenza di tale portata.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza