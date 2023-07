Il bimbo di tre anni caduto dal balcone è sopravvissuto: una storia miracolosa ad Amendolara

La storia del bimbo di tre anni caduto dal balcone ha stupito persino i medici che lo hanno curato. Il piccolo è sopravvissuto a quel volo e alla caduta. La tac, a cui è stato sottoposto nelle ultime ore, è risultata negativa e nessun danno è stato evidenziato a livello cerebrale nonostante un volo di oltre dieci metri. Ad Amendolara, piccolo borgo scavato sul fianco dell'Alto Jonio cosentino, la gente è convinta del prodigio. «Altrimenti è inspiegabile per la mente umana, pensare che una caduta del genere non abbia provocato danni alla testa e al cervello in un bambino di poco più di dieci chili. Invece, possiamo tutti tirare un sospiro di sollievo», racconta la gente del paese.

Il bimbo è politraumatizzato ma fuori pericolo di vita e con trenta giorni di prognosi per i danni fisici riportati, tra piccole lacerazioni e fratture. Un quadro clinico miracoloso e altrettanto miracolosamente il piccolo, presto, tornerà a crescere e a giocare insieme agli altri bambini di Amendolara. I suoi giovani genitori sono stranieri ma vivono in Calabria da anni e qui è nato anche il figlio.

