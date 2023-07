Operazione “Gentlemen 2”, il Riesame annulla l’ordinanza di custodia di Alessandro Forastefano

Gentlemen 2: il Riesame annulla l’ordinanza di custodia per Alessandro Forastefano. L’uomo, difeso dagli avvocati Enzo Belvedere e Cesare Badolato, era stato arrestato nel corso del blitz scattato lo scorso lunedì 5 giugno, ed era ritenuto partecipe dell’associazione poiché – secondo gli inquirenti – avrebbe fornito al gruppo il supporto necessario per organizzare l’importazione e l’acquisto di sostanza stupefacente. Forastefano, poi, ha partecipato alle riunioni dove venivano assunte le decisioni relative all’attività di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti finanziando l’importazione di importanti carichi di cocaina dal Sud America. In particolare, avrebbe fornito la disponibilità di camion appartenenti alla società di trasporti di cui era titolare e il trasporto su gomma dello stupefacente che giunto in Germania doveva arrivare fino alla Calabria. Una ipotesi che non ha superato il vaglio del Riesame e così Alessandro Forastefano torna libero.