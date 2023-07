Risse e droga a Castrovillari, in quattro finiscono nei guai

Il Commissariato di Pubblica sicurezza ha denunciato quattro persone responsabili, a vario titolo, dei reati di lesioni e percosse e un individuo per detenzione di sostanza stupefacente. Continua senza sosta, infatti, l'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte del personale della Polizia di Stato, anche stavolta a lavoro nel centro cittadino, ma anche e soprattutto nelle periferie della città per assicurare la giusta cornice di sicurezza nell'ambito di attività fissate preventivamente dalla Questura di Cosenza.

L'obiettivo è sempre quello di tenere il giusto ordine nelle zone ove giornalmente si consuma la “movida”.

Il lavoro degli agenti del Commissariato di Castrovillari ha anche dispiegato i propri effetti nei confronti di due tifosi del Castrovillari calcio, i quali sono stati raggiunti da altrettanti provvedimenti “Daspo”. Tutto per essersi resi responsabili del lancio di fumogeni e oggetti nel corso dell’incontro di calcio “Asd Castrovillari-Paternò Calcio”, valevole per il campionato di serie “D girone I”. Il match si svolse il 19 marzo. Nelle lente d'ingrandimento del personale operante anche un altro incontro di calcio, in particolare quello col Catania. Le due gare hanno prodotto richieste, da parte del personale in forza al Commissariato di Castrovillari, di due anni e un anno di interdizione Daspo.

